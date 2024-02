LA FOTO. Ladri rubano i fari da un’auto parcheggiata

La denuncia di Raffaele Oliva, responsabile cittadino della Fipe Confcommercio

AVERSA. Stavolta o non hanno potuto rubare l’auto, oppure erano davvero intenzionati a portar via solo i fari. E’ l’avvocato Raffaele Oliva, responsabile cittadino della Fipe Confcommercio, a pubblicare su facebook la foto della fiat 500 a cui, la scorsa notte, sono stati portati via i ari. “Sono anni che questi delinquenti sopravvivono danneggiando la gente per bene. Le telecamere di sicurezza dovrebbero essere installate in tutte le arterie principali di Aversa – scrive Oliva sul suo profilo – e le forze dell’ordine pattugliare le strade nelle ore notturne in un numero congruo ma purtroppo questa piaga sociale ha quasi raggiunto i 1000 anni insieme alla città. I tavoli e le ordinanze lasciano il tempo che trovano, ci vogliono i fatti, bisogna agire e subito”.