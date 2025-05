LA FOTO. Lascia la borsa nella sua Fiat Panda. Ma per sua sfortuna passa un ladro e…

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

VAIRANO PATENORA – Un furto ai danni di una donna si è verificato ieri pomeriggio a Vairano Patenora, in provincia di Caserta. La vittima aveva lasciato la propria borsa all’interno della sua Fiat Panda bianca, parcheggiata per pochi minuti con i finestrini abbassati. Approfittando della situazione, un malintenzionato ha afferrato l’oggetto e si è allontanato rapidamente.

Le immagini della videosorveglianza di un negozio vicino hanno immortalato il momento del furto, mostrando l’uomo avvicinarsi all’auto e compiere il gesto in pochi secondi. Le autorità stanno analizzando il filmato per identificare il responsabile.

L’episodio, purtroppo, diventa un monito per ricordare l’importanza di non lasciare oggetti di valore in auto, soprattutto quando i finestrini sono aperti o il veicolo è incustodito.