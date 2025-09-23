LA FOTO MARCIANISE. Tir va a fuoco ad un passo del caseificio Bellopede

E’ successo stamattina. Veloce e risolutivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

il grande traffico di camion di ogni stazza fa della ex statale 265, oggi strada provinciale 335 ponti della valle, una delle arterie italiane a maggior carico di mezzi pesanti. Va da sé che la casistica di guasti ed incidenti che convogliano camion è più alta rispetto a quella di altre strade.

Stamattina è capitato ad un tir che proprio all’intersezione fra la 335 e il Viale Carlo III, nei pressi del noto caseificio Bellopede, ha preso letteralmente fuoco così come si può vedere dalla fotografia che pubblichiamo in alto. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno avuto la meglio sulle fiamme in tempi veloci.

Il fatto ha determinato sicuramente un rallentamento significativo del traffico in un’area già di per sé problematica su questo fronte.