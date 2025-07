LA FOTO. Parcheggia l’auto a due passi dal centro commerciale e la trova piena di danni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

TRENTOLA DUCENTA – Un danneggiamento di un’auto avvenuto durante la notte ha lasciato senza parole il proprietario, di Trentola-Ducenta, che questa mattina ha trovato la propria vettura visibilmente danneggiata, senza alcuna traccia del responsabile. Il veicolo era regolarmente parcheggiato in via Caracas, una traversa residenziale situata nelle immediate vicinanze del centro commerciale Jambo.

Secondo quanto emerso, l’impatto ha interessato l’intero lato sinistro dell’auto. Chi ha causato il danno, però, ha deciso di non fermarsi né di fornire indicazioni utili al proprietario: nessun biglietto, nessuna comunicazione, solo il segno evidente dell’urto e un danno economico non trascurabile.

L’episodio è stato segnalato direttamente dal proprietario attraverso i social, dove ha pubblicato immagini del veicolo lesionato e lanciato un appello pubblico per raccogliere eventuali testimonianze. L’uomo ha espresso preoccupazione non solo per il danno subito, ma per il comportamento del conducente in fuga: «Oggi ha colpito un’auto, domani potrebbe travolgere qualcuno», ha scritto, richiamando l’attenzione sul potenziale rischio per la sicurezza delle persone.

Non è chiaro se nella zona siano presenti telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso l’accaduto.