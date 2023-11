LA FOTO. PAURA A SCUOLA. Bimbo scompare durante il pranzo, ritrovato in una chiesa

MADDALONI – È stato ritrovato all’interno di una chiesa non distante dal Convitto Giordano Bruno, il bambino che questa mattina, intorno alle ore 13, era fuggito dalla scuola di Maddaloni.

Sono bastati pochi secondi al piccolo per sfruttare le porte aperte dell’edificio e allontanarsi, vagando per il centro.

Le forze l’ordine sono state avvisate ed è iniziata la ricerca del bambino che si era allontanato autonomamente, come emerso dalle immagini di videosorveglianza.

Dopo un paio d’ore il piccolo è stato trovato all’interno della chiesa a pochi passi dalla scuola da dipendenti della Convitto, guidato da Rocco Gervasio, vecchia conoscenza di CasertaCE in quanto per anni primo collaboratore di Luisa Franzese, direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per la Campania.