LA FOTO. Perde il controllo della motosega mentre pota gli alberi in strada: le condizioni dell’operaio ferito

Attualmente ricoverato all’ospedale Civile di Caserta

MARCIANISE/CASTEL VOLTURNO – (GV) Ha ricevuto 30 giorni di prognosi per essersi inciso un’arteria l’operario rimasto ferito questa mattina mentre lavorava alla potatura degli alberi, per una ditta incaricata dal Comune, in via Falcone, a Marcianise, non distante dall’istituto scolastico De Sancits.

Il giovane quasi 30enne originario di Castel Volturno, attualmente è ricoverato all’ospedale di Caserta ed è fuori pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti è rimasto ferito al polso con la motosega. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori dell’Asl di Caserta.

.