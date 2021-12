LA FOTO. Raid vandalico nella villa comunale: distrutta la centralina dell’illuminazione

SAN TAMMARO – Vandalizzata la villa comunale in piazza Don Pasquale Gravino a San Tammaro. Manomessa la centralina elettrica che ha lasciato al buio la zona circostante costringendo l’amministrazione comunale a richiedere un intervento al sistema di pubblica illuminazione. A quanto pare non sarebbe il primo episodio di vandalismo, infatti, alcuni giorni fa sarebbero stati anche rotti i piedi di Babbo Natale, un braccio all’Elfo, le braccia al pupazzo di neve, tutti realizzati per festeggiare il Natale. L’accaduto è stato denunciato alla polizia municipale che si è messa subito al lavoro visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio comunale per risalire ai responsabili del raid.