LA FOTO. Salvato un uomo bloccato in casa a S.MARIA C.V.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Non risponde al telefono, vigili del fuoco entrano in casa. E’ accaduto questa mattina in Piazza della Resistenza, adiacente al Tribunale Penale, a Santa Maira Capua Vetere.

Un uomo di 89 anni, è stato colto presumibilmente da malore a seguito del quale è caduto, non riuscendo più a rialzarsi. Sono stati i familiari dell’anziano, ai quali non rispondeva al telefono, ad allertare il 115.

I caschi rossi giunti sul posto con l’ausilio di un’autoscala sono riusciti a raggiungere l’abitazione dell’uomo, residente al 6° piano dell’edificio, e ad entrare consentendo ai sanitari di intervenire e di trasportare l’uomo in ospedale.