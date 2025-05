LA FOTO. Una discarica abusiva nascosta dietro ad un negozio. SEQUESTRO E COMMERCIANTE DENUNCIATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Blitz congiunto dei Carabinieri forestali e della Tenenza locale, con il supporto dell’Esercito nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. Durante i controlli lungo via Domitiana, i militari hanno fatto tappa in un locale commerciale in fase di ristrutturazione. Quello che hanno trovato nel piazzale esterno ha lasciato poco spazio ai dubbi: un vero e proprio deposito a cielo aperto di rifiuti speciali, pericolosi e non.

Tra materiali edili di risulta, RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e altri scarti, l’area – di circa 100 metri quadrati – era completamente invasa. Il titolare dell’attività, che in passato si occupava di impianti idraulici e di climatizzazione, non è stato in grado di fornire alcun documento sulla corretta gestione dei rifiuti.

Sequestro immediato dell’area e denuncia a piede libero per gestione illecita di rifiuti al titolare del negozio.