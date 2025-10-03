LA FOTO. Violento schianto sulla Statale, automobilista scappa dopo il botto

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

A seguito dell’incidente, ha abbandonato lì la sua Fiat Punto

CASTEL VOLTURNO – Un incidente automobilistico si è concluso con la fuga dei occupanti del veicolo coinvolto. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobile, una vecchia Fiat Punto avrebbe perso il controllo e finito la sua corsa contro un muro che costeggia la Statale Domiziana, a Castel Volturno, in un tratto non distante dal negozio “Arredamenti Lupin” di Antonio Fusco, imprenditore recentemente salito alla ribalta della cronaca.

Immediatamente dopo lo schianto, le persone a bordo del mezzo hanno abbandonato il veicolo e il luogo dell’incidente, dandosi alla fuga. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un mezzo della protezione civile di Castel Volturno che ha liberato il tratto stradale. Le dinamiche dell’accaduto e le circostanze che hanno portato alla fuga sono tutte da chiarire