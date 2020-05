La Guardia di Finanza “chiude” Villa Floria, la clinica dove si curò Peppe Setola. La Porsche Cayenne e il malato 80enne amministratore

Nel dettaglio sono stati sequestrati i locali della stessa clinica, 7 autovetture, tra cui una Porsche Cayenne in uso amministratore, 15 terreni e altri 7 fabbricati, tra cui un negozio, appartamenti e abitazioni rurali, per un valore stimato pari alle intere imposte evase

MIGNANO MONTE LUNGO – Il sequestro è legato ad un’indagine della guardia di Finanza iniziata nel 2017, anno in cui la clinica ha fatturato oltre 900 mila euro “dimenticandosi”, però, l’Iva, cosa possibile solo per le prestazioni sanitarie. Per un’evasione fiscale che dal 2015 al 2019 ammonta ad un totale di 4 milioni di euro, sono stati denunciati l’amministratore della clinica, la moglie e le figlie, in pratica tutto il nucleo familiare che lavorava all’interno della struttura. Buona parte di questa cifra milionaria passava direttamente nelle casse di famiglie, senza mai toccare il conto corrente della clinica. Incredibile, inoltre, il passaggio di consegne riguardante l’amministrazione. Infatti, a capo della clinica era stato messo un paziente 80enne che si trovava ricoverato all’interno della struttura. Caso vuole, come anticipato nel titolo, che Villa Flora sia proprio la clinica dove il sanguinario boss dei Casalesi Giuseppe Setola si sarebbe curato durante la sua latitanza, e dove lavorava prima del suo arresto Luciana Comparelli, oggi 55 anni, di Mignano, proprietaria dell’appartamento dove Setola si era rifugiato.

In data odierna, la Tenenza della Guardia di Finanza di Sessa Aurunca (CE) ha ultimato l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di 1.860.318,70 euro, avente ad oggetto le disponibilità finanziarie, autoveicoli e possidenze immobiliari riconducibili al patrimonio familiare dei proprietari e gestori di una nota clinica privata di Mignano Monte Lungo (CE).

La misura cautelare reale è stata disposta dal G.I.P. del Tribunale di Cassino, Dott. Salvatore Scalera, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nella persona del Sost. Proc. Dott. Alfredo Mattei, nell’ambito di un procedimento penale istruito per frode fiscale ed originato dall’esito degli accertamenti tributari eseguiti dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Sessa Aurunca con riguardo alle dichiarazioni fiscali presentate dalla struttura sanitaria per gli anni di imposta dal 2015 al 2017.

Dagli analitici riscontri effettuati dai finanzieri per verificare l’attendibilità delle scritture contabili rispetto alla reale operatività della casa di cura e ai connessi flussi finanziari sono infatti emersi oltre 4 milioni di euro nascosti al fisco e relativi a numerosissime prestazioni sanitarie non fatturate, i cui proventi finanziari venivano fraudolentemente fatti transitare anche sui conti personali degli amministratori della struttura.

Sono stati quindi esaminate, in contraddittorio con la parte, migliaia di bonifici ed assegni emessi dai clienti della clinica, per molti dei quali le motivazioni sottostanti, indicate come “ricovero”, “saldo ospedaliero” o “pagamento degenza”, non lasciavano invero dubbi circa la natura della prestazione saldata.

I finanzieri hanno inoltre accertato che la stessa casa di cura nel solo anno 2017 ha illecitamente fatturato oltre 900.000 euro di prestazioni sanitarie in totale esenzione di I.V.A., sebbene non ne avesse i requisiti di legge, atteso che tale regime può essere utilizzato solo per le prestazioni rese in convenzione con il servizio sanitario nazionale. Per questa specifica condotta è stata evasa ulteriore IVA per oltre 200.000 euro complessivi.

Inutile inoltre il tentativo dello storico patron della nota azienda sanitaria privata di ostacolare l’accertamento dell’Amministrazione Finanziaria attraverso l’intestazione della società ad un ultraottantenne degente presso la stessa casa di cura, posto che l’attività investigativa e le stesse dichiarazioni dei numerosi pazienti sentiti in atti hanno confermato, al di là di ogni intestazione formale di quote o cariche, l’identità dei reali gestori di fatto dell’attività, ai quali è stata quindi contestata la milionaria evasione fiscale.

I successivi accertamenti patrimoniali eseguiti dalle Fiamme Gialle hanno consentito infine di sottoporre a sequestro, oltre alle disponibilità finanziarie liquide presenti sui conti bancari della clinica, i beni personali dei membri della famiglia che amministra la struttura e che sono accusati di aver utilizzato i propri conti personali per intascare in nero i proventi illeciti.

Nel dettaglio sono stati sequestrati i locali della stessa clinica, 7 autovetture, tra cui una Porsche Cayenne in uso amministratore, 15 terreni e altri 7 fabbricati, tra cui un negozio, appartamenti e abitazioni rurali, per un valore stimato pari alle intere imposte evase.

L’attività eseguita dalla Guardia di Finanza, con il coordinamento della Procura di Cassino, testimonia come le Fiamme Gialle, quale polizia economico finanziaria, siano costantemente impegnate nella ricerca di quanti, con condotte dolose e ingegnosi espedienti elusivi, decidano volontariamente di evadere le imposte e di operare quindi in condizioni di concorrenza sleale rispetto agli imprenditori onesti del settore di riferimento, al solo fine di massimizzare l’illecito arricchimento personale.