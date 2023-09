La lite sulle avances alla figlia finisce a coltellate. Il mistero sui momenti che hanno anticipato il sangue

CASAGIOVE – Domenica a Casagiove, in via Caduti sul Lavoro, Francesco Gallo, in compagnia del fratello, ha raggiunto la casa di Mohamed Abass, 39 anni, extracomuntario da tempo residente a Casagiove e al lavoro in un negozio di articoli per la casa.

Gallo avrebbe raggiunto Abass perché questi avrebbe approcciato in maniera molesta nei confronti della figlia del 60enne. Da qui la lite e la coltellata alla gola inflitta al Gallo.

Gallo ora sta meglio, dopo essere stato operato all’ospedale di Caserta, ma anche Abass ha dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite riportate.

E su questo dettaglio che gli investigatori stanno cercando di far luce. È possibile, infatti, che Gallo e il fratello abbiano aggredito il 39enne che, successivamente, avrebbe estratto il coltello e ferito gravemente l’uomo.

La verità potrebbe emergere anche dall’ascolto di alcuni testimoni presenti in quel momento.