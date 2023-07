LA MORTE DI ANTONIO DI FRAIA. L’amico e dipendente commosso: “E ora come farò a non sentire più la mattina quando mi chiedevi: come stanno e pasticciott?”

SAN MARCELLINO – La tragica dipartita di Antonio Di Fraia, 31 anni, ha sconvolto un’intera comunità.

“Un triste risveglio per San Marcellino – è il messaggio di cordoglio proveniente dalla pagina Solenni Festeggiamenti in onore di San Marcellino Prete e Martire – Salutiamo commossi Antonio Di Fraia, figlio di Salvatore e Luisa Laiso. A soli 31 anni per un drammatico incidente avvenuto questa notte a Villa Literno, ha perso la vita. In questi momenti silenzio e preghiera. Alle famiglie Di Fraia e Laiso giunga il nostro più sentito cordoglio”.

Uno dei messaggi più struggenti, tra i tanti che sono stati dedicati al 31enne, è quello di Luigi Cacciapuoti, amico di vecchia data e collaboratore sul lavoro:

“Un’amicizia nata tra i banchi di scuola, con quei capelli biondi e un sorriso stampato in faccia, da allora era già impossibile non volerti bene, hai sempre avuto una mano pronta per tutti!

Negli ultimi anni sei diventato il mio datore di lavoro,ti ho sentito ogni santo giorno.

Gioie,dolori,una vita di corse,una vita piena di ambizioni,che sei riuscito a realizzare con perseveranza e dedizione,sempre pronto a migliorarti e a far crescere chi ti stava intorno,hai seminato del bene

ovunque.

Anche quando eri arrabbiato,guardandoti non riuscivo non a sorridere perché sapevo che avevi già la soluzione!

Ora seduto e con la mente offuscata dai ricordi non riesco a crederci che già domani,non mi chiamerai per dirmi “GIGGÌ BUONGIORN COMM STANN I COS P STI PASTICCIOTT”

Così li chiamavi i pasticciott ossia i” pasticcieri” i tuoi clienti i miei clienti e tutti quelli della tua azienda.

Se mi lamentavo mi dicevi,non ti preoccupare le cose si aggiustano ,siamo i più forti sempre!

Ciao amico mio,prima o poi ci rincontreremo e avrò ancora un sacco di cose da dirti!

Buon viaggio Antonio Di Fraia