LA STORIA. La testa dell’imperatore da mezzo milione di dollari rubata nell’Anfiteatro di S.MARIA C.V. e ritrovata a New York dopo 35 anni

Il valore della testa della statua di Settimio Severo ha un valore che si aggira tra i 400 e i 600 mila dollari, secondo la valutazione fatta all’asta

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Mezzo milione di dollari. Questo vale la testa dell’imperatore Settimio Severo, in carica dal 193 dopo Cristo fino alla sua morte.

Il capo della statua venne trafugato 35 anni fa dal sito archeologico di Santa Maria Capua Vetere. Per anni si è brancolato nel buio e poco ci è mancato che all’Anfiteatro, via Parigi, arrivasse direttamente l’ispettore Clouseau, personaggio nato dalla penna geniale di Blake Edwards e portato sul grande schermo per la prima volta da Peter Sellers. Poi, come raccontato ieri (LEGGI QUI), il reparto operativo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale ha ritrovato l’antico reperto ad una asta milionaria di New York.

I carabinieri, attraverso l’Interpol, hanno dato tutte le informazioni all’ufficio del procuratore distrettuale di New York, figura che esercita funzioni simili a quelle di un pubblico ministero, il quale ha sequestrato la testa della statua, che tornerà in Italia nelle prossime settimane, covid permettendo.