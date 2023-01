La Terra dei fuochi brucia un po’ meno: calano i roghi di rifiuti nel casertano

CASERTA – È un trend in calo quello registrato dall’incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti: – 80% rispetto al triennio 2019-2021.

Nel 2022 sono stati registrati poco più di mille incendi (1.049 per l’esattezza) di cui 873 in provincia di Napoli e 176 in provincia di Caserta. È quanto emerge dal report annuale 2022 dell’Incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti in Campania. Fino all’istituzione della figura dell’Incaricato, il numero di roghi di rifiuti superava i 4.000 l’anno, e dal 2013 in poi si è andato stabilizzando intorno ai 2.000 annui.

Rispetto alla media del triennio precedente, nel 2022 i roghi di rifiuti sono diminuiti dell’80%.Significativo dell’ingente sforzo fatto dal Contingente Terra dei fuochi dell’Esercito Italiano, dalle forze di polizia e da molte polizie locali – è il rilevantissimo aumento, sempre sulla media dei due anni precedenti, dei controlli e dei sequestri sulle aziende (+48%) e dei veicoli (+34%) delle denunce all’Autorità giudiziaria (+30%) e delle sanzioni amministrative (+95%), soprattutto a fronte della sopra menzionata diminuzione della consistenza numerica del Contingente militare e, conseguentemente, dei pattugliamenti.