La VIDEOINTERVISTA. Ciro Guerriero: “CASERTA resta una città che non vuole svegliarsi. Vi spiego perchè voterò Zinzi al ballottaggio”

Si è candidato a sindaco al primo turno sostenuto dalla sua lista Caserta Kest’è, sfiorando l’1% dei consensi

CASERTA – CasertaCe paga volentieri pegno all’amico Ciro Guerriero, battagliero esponente della società civile casertana che si è cimentato quale candidato sindaco in queste elezioni comunali. Naturalmente, la sua, come lui stesso ha precisato, è stata una candidatura testimoniale, nata subito dopo l’ufficializzazione di quella di Carlo Marino ed in alternativa ad essa. Conseguentemente, per questo ballottaggio, la sua scelta di campo è netta e perentoria. Lui e gli elettori che lo hanno sostenuto voteranno per Gianpiero Zinzi.