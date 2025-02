Ladri a scuola: razziati i computer alla media Viviani, bottino da 40mila euro

A farne l’amara scoperta, questa mattina, il personale scolastico all’apertura del plesso

SAN MARCO EVANGELISTA – Ladri in azione nella notte alla scuola media “Raffaele Viviani” di San Marco Evangelista.

I malviventi si sono introdotti nell’istituto passando per un ingresso secondario, sul retro, per poi raggiungere il laboratorio multimediale da dove hanno portato via materiale informatico per un valore, secondo una stima iniziale, di circa 40mila euro.

A fare l’amara scoperta il personale scolastico all’apertura, questa mattina, del plesso. Sul posto si sono portate le pattuglie dei carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada che hanno avviato i sopralluoghi per ricostruire l’accaduto. Indagini sono in corso al fine di risalire ai responsabili del raid.