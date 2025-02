Ladri assaltano il bancomat della filiale di BPER Banca

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una banda di ladri ha colpito la filiale BPER Banca situata in via Pezzella, a Santa Maria Capua Vetere, ovvero la strada che porta verso il tribunale.

Il colpo è avvenuto questa notte, ovvero quella tra giovedì e venerdì, con i malviventi che hanno cercato di sradicare dal muro l’intero sistema del bancomat.

Sul posto sono intervenute alle forze dell’ordine. Ora stiamo cercando di capire se il tentativo di portare via lo strumento utilizzato per ritirare il contante sia riuscito o se i malviventi sono stati capaci di andarsene portandosi via il denaro all’interno, un bottino da circa 10 mila euro.

I residenti hanno urlato con forza, chiamato il 118, ma i malviventi hanno continuato la loro azione, per poi fuggire rapidamente a bordo di due auto.