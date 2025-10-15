Ladro con il Reddito di Cittadinanza beccato finisce in CARCERE: ECCO PERCHE’

L’uomo aveva approfittato delle false dichiarazioni per intascare il Reddito di Cittadinanza. Alcune truffe risalgono al 2010

SESSA AURUNCA – Nella mattinata di ieri, martedì 14 ottobre 2025, i Carabinieri della Stazione di Cellole hanno dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un uomo di 63 anni, residente a Sessa Aurunca e già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento dispone la reclusione per 2 anni e 10 mesi, pena che l’uomo dovrà scontare per furto aggravato e false dichiarazioni per ottenere indebitamente il Reddito di Cittadinanza, reati commessi nel territorio di Sessa Aurunca negli anni 2010 e 2020.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.