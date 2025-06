LADRO DI SCARPE AL CAMPANIA. 30enne finisce sotto processo, ma il negozio lo “perdona”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN NICOLA LA STRADA – Si è concluso con la remissione di querela il procedimento penale a carico di M.M., 30 anni, residente a San Nicola la Strada, accusato di aver rubato un paio di scarpe dal negozio “Scarpe & Scarpe” all’interno del Centro Commerciale Campania di Marcianise.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, M. avrebbe prelevato un paio di scarpe della marca Ducati, di colore nero e giallo, calzandole e dandosi alla fuga dopo aver messo in allarme le barriere antiteccheggio. L’episodio, aggravato dal fatto di essere avvenuto in un luogo pubblico, aveva portato alla denuncia e all’apertura di del processo per furto.

Tuttavia, il negozio “Scarpe & Scarpe” ha successivamente deciso di remettere la querela, una scelta che ha permesso di archiviare il caso. La remissione, infatti, estingue il reato quando si tratta di procedibilità a querela di parte.

Con la chiusura del procedimento, il caso si è risolto senza ulteriori conseguenze giudiziarie per il giovane, assistito dall’avvocato Achille D’Angerio durante tutto l’iter.