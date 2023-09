L’ALBERGO DEL SESSO. I carabinieri arrivano e bloccano “la festa”. LISTINO PREZZI e l’IDENTIKIT dei clienti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Andando ad approfondire quello che è uno degli avvenimenti più interessanti di questi giorni riguardante l’ambito della cronaca nera, ovvero il sequestro compiuto dai carabinieri di Teverola, coordinati dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, dell’albergo bar Hotel Delle Mostre di Santa Maria Capua Vetere situato lungo la strada Statale 7 Bis e attiguo alla stazione di servizio IP, è emerso come se fosse varia la pletora di clienti delle prostitute che utilizzavano la struttura.

Come già anticipato ieri, G.G.G., proprietario della struttura e indagato per sfruttamento della prostituzione, riceveva 20 euro per ogni prestazione.

Non andando, ovviamente, nello specifico di quello che possiamo dire che il listino prezzi andava dai 30 ai 50 euro, più di 20 per la stanza.

Tanti i clienti beccati e quella che è una delle strade più coperte dal mercato della prostituzione in provincia di Caserta.

A quanto pare, sarebbero stati notati autisti di mezzi pesanti, ma anche persone di Santa Maria Capua Vetere e dintorni. Presumibile, poi, data la vicinanza al carcere, che qualche detenuto in permesso abbia pagato per un’ora “d’amore”.