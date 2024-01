L’ALLARME. Chiede soldi per l’associazione dei giovani, ma è una truffa

SANTA MARIA A VICO – “Sta girando un ragazzo a nome mio, chiede soldi per conto dell’Associazione, non date niente per favore. Usa il mio nome.”

Con queste parole Alfonso Russo, presidente dell’associazione La voce dei giovani, che si occupa le attività sociali e ricreative da sviluppare nella frazione San Marco Trotti di Santa Maria a Vico, ha raccontato il tentativo di truffa che, in queste ore, si sta compiendo nella città della Valle di Suessola.

Russo ha utilizzato la piattaforma social dell’associazione per far conoscere questo brutto episodio.