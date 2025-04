Lancia cocaina e hashish dal finestrino e scappa dai carabinieri: 21enne di S. MARIA C.V. raggiunto e ARRESTATO

A insospettire il personale di pattuglia è stato l’atteggiamento di un uomo che, alla loro vista, ha smesso di confabulare con un giovane seduto al lato guida di una smart fortwo, ferma sul ciglio della strada in via Nazionale Appia di Caserta

CASERTA/ SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ stato sorpreso in possesso di più dosi di diversa sostanza stupefacente il 21enne di Santa Maria Capua Vetere che, nel corso della notte, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A insospettire il personale di pattuglia è stato l’atteggiamento di un uomo che, alla loro vista, ha smesso di confabulare con un giovane seduto al lato guida di una smart fortwo, ferma sul ciglio della strada in via Nazionale Appia di Caserta, allontanandosi velocemente e facendo perdere le proprie tracce.

A questo punto i carabinieri si sono diretti verso quella macchina per eseguire un controllo sull’occupante. Questi, vedendo giungere i carabinieri, ha tentato di disfarsi di un involucro, gettandolo a terra, poi accertato contenere sostanza stupefacente.

Tale condotta non è sfuggita ai carabinieri che hanno immediatamente recuperato l’involucro e sottoposto il 21enne a perquisizione personale e veicolare.

Detta perquisizione ha sortito esito positivo tant’è che il giovane è stato trovato in possesso di complessivi gr. 2,25 di cocaina e di gr. 4,12 di hashish, suddivisi in più dosi pronte per la vendita nonché della somma contante di euro 40,00.

Anche nel corso della perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriore sostanza stupefacente per gr. 2,87 di cocaina e gr. 0.15 di hashish, nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 2 taglierini intrisi di hashish.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.