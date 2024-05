LAVORI ALL’ OSPEDALE DI MADDALONI. Sopralluogo del consigliere regionale Enzo Santangelo: “Lavori veloci nel rispetto del cronoprogramma, presto la città avrà un nosocomio moderno e a passo con i tempi”

Santangelo si è intrattenuto a lungo con il personale medico che ha espresso la sua soddisfazione per l’andamento dei cantieri

MADDALONI – “Nel sopralluogo di stamattina ho constatato con mano come i lavori all’ospedale proseguono in maniera spedita secondo quanto previsto dal cronoprogramma stilato con il direttore dell’Asl Blasotti e con il sindaco di Maddaloni De Filippo. La visita al cantiere dell’ospedale è stata l’occasione per incontrare la dott.ssa Iolanda Enea, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina / Pneumologia e dell’accettazione di pronto soccorso. Con lei ho scambiato qualche battuta sui lavori alla struttura registrando grande entusiasmo per il potenziamento dell’ospedale che stiamo portando avanti. Lei, come tutto il personale, è entusiasta della riqualificazione in atto che nell’immediato futuro porterà ad avere una struttura moderna, accogliente e funzionale per i pazienti». Lo dichiara Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania.