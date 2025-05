Le firme dei morti e i sospetti sul voto: i carabinieri indagano sulle elezioni a CASAL DI PRINCIPE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAL DI PRINCIPE – A quasi un anno dalle elezioni amministrative del 2024 a Casal di Principe, i carabinieri della locale stazione hanno avviato una serie di accertamenti sulle sottoscrizioni presentate a sostegno delle liste elettorali, che proposero complessivamente 205 candidati al consiglio comunale distribuiti su cinque schieramenti in corsa per la carica di sindaco.

Un altro aspetto sotto la lente degli investigatori riguarda su presunti episodi di voto di scambio: indiscrezioni circolate a urne ancora aperte parlavano di preferenze acquistate per cifre modeste.

Nei giorni scorsi, diversi cittadini sono stati convocati e ascoltati dagli inquirenti. L’obiettivo è verificare l’autenticità delle firme apposte a supporto delle liste e, secondo alcune indiscrezioni, anche accertare l’eventuale presenza di pressioni indebite esercitate durante la raccolta delle sottoscrizioni, che potrebbero aver compromesso la libera espressione del voto.

Probabile che l’inchiesta si leghi ad un episodio già emerso nel maggio dello scorso anno. Durante le verifiche effettuate dagli uffici comunali per il rilascio dei certificati elettorali, fu scoperto che tra i sottoscrittori della lista “Casale nel cuore”, a sostegno dell’allora candidato Ottavio Corvino – poi risultato eletto sindaco al ballottaggio contro Elisabetta Corvino – figurava la firma di un uomo deceduto oltre un anno prima (CLICCA E LEGGI LA NEWS DEL MAGGIO 2024).

La lista fu presentata dall’allora consigliere comunale uscente Vincenzo Simeone. L’anomalia fu segnalata dagli uffici comunali e coinvolse in maniera laterale anche Forza Italia, in quanto a autenticare quella sottoscrizione risultava essere stato Giuseppe Guida, sindaco di Arienzo e coordinatore provinciale del partito, in quel caso nella sua veste di consigliere provinciale.

Nonostante l’evidente irregolarità, la sottoscrizione falsa non determinò l’esclusione della lista dalla competizione elettorale. La commissione elettorale circondariale della Prefettura confermò infatti la validità della lista, dalla quale fu poi eletta anche Martina Natale, attualmente vicesindaca con deleghe alla Cultura e alle Pari Opportunità.