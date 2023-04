LIVE CAPUA. Crollo dopo rogo: vigili del fuoco al lavoro anche con il team Usar per scongiurare il peggio

Il rogo questa mattina all’alba. In calce all’articolo i video

CAPUA – Prosegue incessantemente, da questa mattina alle 6,00, il lavoro dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di un rogo divampato, presso il Palazzo Monte dei Pegni a Capua che ha sede nell’omonima via.

L’azione repentina dei Vigili del Fuoco ha evitando che l’incendio si propagasse alle vicine abitazioni. Le operazioni di spegnimento vedono impegnati i vigili del fuoco, provenienti dal Comando provinciale di Caserta, con l’ausilio di un’autobotte proveniente dal distaccamento di Marcianise

Il crollo dei solai in cemento vede sul posto anche la presenza, al completo, del team Usar, del suddetto Comando, Squadre Urban Search And Rescue, ovvero quei soccorritori addestrati per le operazioni di soccorso in presenza di macerie, derivanti da eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici, con un adeguato livello di sicurezza e con metodologie altamente evolute, concernenti soprattutto la valutazione dei rischi associati, le tecniche di localizzazione e le attività di estrazione delle vittime. Si scongiura al presenza di vittime sotto le macerie.

Sul posto è presente il sindaco della città Adolfo Villani, i tecnici comunali, i tecnici dell’Enel e la polizia municipale.

L’intervento è ancora in atto.

