LE FOTO APOCALISSE DI FUOCO. Quattordici tir avvolti dalle fiamme in un deposito

TRENTOLA DUCENTA/VILLA LITERNO/ISCHITELLA – Una vera apocalisse quella che si è scatenata questa notte a Villa Literno. Un deposito di tir, sito in una traversa per Santa Maria a Cubito, ha preso fuoco con ben 14 mezzi che sono stati avvolti dalle fiamme. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco di Caserta, Aversa e altri mezzi provenienti da Napoli. Al momento, sono ancora in corso le operazioni di spegnimento.

I rilievi e gli accertamenti sono stati affidati alla polizia giudiziaria dei caschi gialli che non esclude la pista dolosa.