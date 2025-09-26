LE FOTO. Auto sospetta resta senza assicurazione e con revisione scaduta parcheggiata sulle strisce fuori la stazione dei Carabinieri

L’appello della comunità su un aumento dei controlli e sull’intransigenza verso tali irregolarità, sotto gli occhi delle forze dell’ordine

CELLOLE (a.c.) – Abbiamo ricevuto una valida segnalazione da parte di un nostro lettore che ci informava di un veicolo sospetto, parcheggiato incorrettamente e nei pressi di una stazione dei Carabinieri.

A seguito di di rapide indagini e grazie alle informazioni che ci sono state fornite possiamo far notare che l’auto mostrata in foto, una Ford Fiesta, non era solo parcheggiata illegalmente sulle strisce pedonali, ma anche mancante di assicurazione e revisione, la prima assente, mentre la seconda scaduta da ben due anni!

Il veicolo non si troverebbe al momento in stato di fermo, tanto meno appare meccanicamente incapace di circolare, ma la sua posizione in via Leonardo desta numerosi interrogativi data la vicinanza con la stazione dei Carabinieri, distante circa 50 metri dalla vettura e che vedete cerchiata in giallo in una foto.

L’appello si rivolge principalmente alle autorità che non hanno prestato immediato servizio alla segnalazione della comunità e che non sono intervenuti su tale illecito.