LE FOTO. Banda mette a segno colpo in un noto supermercato: ingente in bottino

CAPODRISE – Ladri in azione nella notte presso il Pellicano Center di Capodrise di via Cagliari, quartiere San Donato. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i malviventi si siano introdotti nella struttura passando per la zona ristorante. Fatta razzia di prodotti nel reparto profumeria e di numerose bottiglie di liquori e di champagne, e rubato l’incasso dalla cassa centrale: ingente il bottino. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Marcianise per risalire ai responsabili. Un importante aiuto potrebbe arrivare dai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nello store.