LE FOTO. Ferita una persona. Calcinacci “piovono” nel cimitero nel giorno del 2 novembre

2 Novembre 2025 - 13:30

In foto, la cittadina ferita e l'area recintata

Nel giorno della commemorazione dei defunti, una pensilina ha ceduto nel cimitero comunale di Gricignano

GRICIGNANO D’AVERSA (f.b.)Durante una visita ai propri cari sepolti nel cimitero di Gricignano d’Aversa, nel giorno della commemorazione dei defunti del 2 novembre, una giovane cittadina è stata colpita alla testa da alcuni calcinacci caduti da una pensilina.

L’impatto ha provocato una leggera commozione cerebrale alla persona coinvolta, che è stata soccorsa senza fortunatamente riportare gravi conseguenze.

Nel giro di pochi minuti, gli addetti al cimitero sono intervenuti per recintare l’area e mettere in sicurezza la zona interessata dal distacco, in attesa di ulteriori verifiche tecniche sulla stabilità delle strutture.

Va sottolineato che quella zona del cimitero versa da anni in condizioni precarie, più volte segnalate senza che si sia mai provveduto a una manutenzione risolutiva.

