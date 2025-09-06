LE FOTO. Cambio al vertice del 21° Gruppo Volo del 9° Stormo “Francesco Baracca”

La cerimonia, sobria ma significativa, ha suggellato il passaggio di consegne tra due Ufficiali che hanno entrambi contribuito con professionalità e spirito di corpo alla crescita del reparto, simbolo delle tradizioni e dell’impegno del 9° Stormo “Francesco Baracca”

GRAZZANISE – Il 3 settembre, presso l’aeroporto militare di Grazzanise, sede del 9° Stormo “Francesco Baracca”, si è svolta la cerimonia di cambio di comando del 21° Gruppo Volo “Tigre” Il Tenente Colonnello Pilota Franco N. ha ceduto il comando al Tenente Colonello Pilota Angelo M., alla presenza del Comandante del 9° Stormo, Colonnello Pilota Salvatore Florio, di autorità militari e civili, nonché del personale del reparto.

Nel corso del suo intervento, il Col. Florio ha espresso parole di vivo apprezzamento per l’operato del comandante uscente, che ha guidato il 21° Gruppo con competenza e dedizione, assicurando elevati standard addestrativi e operativi a supporto delle missioni istituzionali della Forza Armata. Al contempo, ha rivolto i migliori auguri al comandante entrante, chiamato a proseguire con rinnovato entusiasmo e professionalità l’impegnativo percorso del reparto, che rappresenta una delle pedine fondamentali per le capacità di Personnel Recovery e di supporto alle Operazioni Speciali dell’Aeronautica Militare.

Il 21° Gruppo Volo, dotato di elicotteri HH-101A “Caesar”, è infatti costantemente impegnato in attività addestrative e operative in Italia e all’estero, garantendo prontezza e capacità d’intervento in missioni complesse e di elevata valenza strategica.

La cerimonia, sobria ma significativa, ha suggellato il passaggio di consegne tra due Ufficiali che hanno entrambi contribuito con professionalità e spirito di corpo alla crescita del reparto, simbolo delle tradizioni e dell’impegno del 9° Stormo “Francesco Baracca”.

Il 21° Gruppo Volo vanta una lunga e prestigiosa tradizione che affonda le sue radici nella Seconda guerra mondiale e che si è consolidata nel dopoguerra come reparto d’eccellenza dell’Aeronautica Militare. Nel corso della sua storia ha operato su diversi velivoli, passando dai jet da caccia agli elicotteri di nuova generazione, fino a diventare oggi uno dei reparti di punta nel settore delle Operazioni Aeree Speciali.

Negli ultimi anni il 21° Gruppo Volo ha preso parte a numerose esercitazioni nazionali e internazionali di rilievo, tra cui APROC, NTM (NATO Tiger Meet), Anatolian Phoenix e Flintlock, rafforzando la cooperazione con le forze alleate e incrementando le proprie capacità di integrazione in contesti complessi. Il reparto ha inoltre assicurato il proprio contributo a missioni reali di Personnel Recovery, evacuazioni sanitarie d’urgenza e attività di supporto alle Forze Speciali, distinguendosi per professionalità, prontezza operativa e spirito di corpo.

Il 9° Stormo, con i suoi assetti di volo HH-101A e gli operatori S.T.O.S. (Supporto Tattico alle Operazioni Speciali), svolge Operazioni Aeree Speciali nonché attività di ricerca e recupero di personale di alta valenza in territorio ostile (Personnel Recovery – PR), fornendo supporto aereo alle forze di superficie e intervenendo, in presenza di feriti, con evacuazioni sanitarie d’emergenza.

È inoltre sede del Centro S.E.R.E. (Survival, Evasion, Resistance and Extraction) per la formazione avanzata del personale dell’Aeronautica Militare impiegato all’estero.

Come militari al servizio dello Stato, il compito del 9° Stormo è contribuire alla sicurezza del Paese e alla difesa degli interessi nazionali vitali, proteggere vite umane ed essere sempre più utili alla collettività. Il Reparto concorre anche al dispositivo di sicurezza dei rischieramenti militari all’estero, alle operazioni di mantenimento della pace e di soccorso umanitario, nonché all’attuazione, in ambito nazionale, di misure di protezione in occasione di grandi eventi o di mantenimento dell’ordine pubblico.

Il 9° Stormo ha dipendenza diretta dalla 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali e fa capo, quale Alto Comando, al Comando della Squadra Aerea, con sede a Milano.