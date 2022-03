LE FOTO. CASERTA. Il sottopasso a una sola corsia è, oramai, il simbolo di una città che sprofonda. La transenna è lì da più di 100 giorni ma Marino e Marzo fanno finta di non vedere

Le foto sono state scattate stamattina: qualche settimana fa si videro operai al lavoro… ma dopo un paio di giorni la barriera di plastica è ritornata al suo posto. Che bravi i nostri amministratori, mentre automobilisti, ciclisti e centauri rischiano l’osso del collo

CASERTA Lo scorso 29 gennaio pubblicammo un primo articolo sui disagi causati da quella transenna che riduceva ad una sola corsia il sottopasso che da via Vittorio Veneto (in pratica dal parcheggio dell’ex caserma Pollio) conduce in viale Ellittico. Già all’epoca la “famosa” transenna stava lì da più di un mese. Ed ancora oggi, 18 marzo, quella piccola barriera di plastica tenuta in piedi da un nastro bianco e rosso – in pratica quello che si usa per apporre sigilli o per delimitare aree in cui ci sono lavori in corso – è lì. Nessun lavoro, però, è attualmente in corso. Per essere precisi, qualche settimana fa si vide una squadra di operai intervenire sullo sprofondamento che si era creato lì dove insiste la grata di metallo. Probabilmente, anzi sicuramente quei lavori non sono stati fatti ad opera d’arte perché dopo qualche giorno la vera e propria voragine che si trova in quel punto è tornata a far mostra di sé. E da allora sono passate altre due settimane.

Le foto sono eloquenti. L’impegno dell’amministrazione comunale è inesistente. Carlo Marino ci passa mai in quel sottopasso? Non ha fatto caso che sono più di tre mesi che è ridotto in quelle condizioni, che esiste un pericolo reale per chi attraversa quel sottopasso, soprattutto se si è in bicicletta o in scooter? L’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo che ha fatto il lifting alle strade della sua San Clemente, non vede come sono ridotte le strade in tutto il capoluogo, centro storico o periferia, che dir si voglia? Ma loro che sono stati eletti per fare il bene dei cittadini e della città, dove sono? Le voragini nel manto stradale sono ovunque. Il basolato, nel centro storico, è impraticabile. Ma ce ne accorgiamo solo noi. Marino, Marzo& c. sono ciechi. Facessero attenzione a non inciampare in uno dei tanti marciapiedi divelti di Caserta, altrimenti potrebbero slogarsi le caviglie e sarebbero costretti a far causa al Comune.