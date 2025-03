LE FOTO CASERTA. Incidente frontale fra volante e criminali in fuga dopo aver sradicato un bancomat: “I poliziotti sono vivi per miracolo”

Le parole di Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, di cui riportiamo il comunicato stampa



CASERTA (C.S.) – “Sono vivi per miracolo i colleghi che, a Caserta, sono intervenuti dopo che criminali avevano sradicato un bancomat in centro finendo coinvolti in uno scontro frontale fra la loro volante e l’Audi su cui viaggiavano i sospettati (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA DA NOI RIPORTATA QUESTA MATTINA). Esprimiamo loro tutta la nostra solidarietà, sperando che possano rimettersi presto dopo il grave incidente, ma soprattutto la nostra stima per l’incrollabile senso del dovere che li ha spinti ad inseguire i delinquenti a piedi a seguito dello schianto fra le auto. Possiamo dire a voce alta che pochi, forse nessuno, vanta la professionalità e la forza di volontà dei poliziotti italiani. A cui, però, purtroppo non corrispondono le necessarie condizioni perché la loro salute sia tutelata al massimo, e perché anche il loro servizio sia svolto nelle migliori condizioni. Nel centro di una città come Caserta magari non si riesce a far uscire due Volanti insieme, mentre lì come in ogni altro centro ce ne vorrebbero più di due, e questo la dice lunga sull’urgenza di intervenire aumentando gli organici e potenziando la presenza sul territorio, proprio come chiediamo da anni e come hanno rimarcato anche il Ministro Piantedosi e il Sottosegretario Molteni nel nostro incontro di due giorni fa”.

Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo che questa notte verso le ore 3.30 una volante della questura di Caserta ha intercettato un’Audi nera su cui si trovavano dei sospetti criminali dediti da tempo a furti di bancomat sul territorio. Avvisata la centrale, una seconda volante è intervenuta chiudendo la strada ai fuggitivi con cui, proprio per questo, si è verificato lo scontro. I ladri a quel punto si sono dileguati a piedi anche se i poliziotti, malconci dopo lo schianto, hanno tentato di inseguirli prima di essere condotti, a causa delle ferite per fortuna non gravi, all’ospedale civile di Caserta dove hanno avuto una prognosi di sette giorni.

“Ma, lo ripetiamo, raramente si riesce a far uscire in servizio di controllo del territorio la seconda volante – segnala Francesco Di Domenico, segretario Fsp Caserta -, in genere c’è solo una voltante per turno. Ci siamo rivolti al questore che si è impegnato a potenziare i servizi per rinforzare il controllo del territorio. Ma servono più uomini, i miracoli non può farli nessuno. Confidiamo che da Roma si prendano presto provvedimenti adeguati, perché qui, con un lavoro talmente difficile e pericoloso, è della vita dei nostri poliziotti che parliamo, oltre che del diritto alla sicurezza della gente”.