LE FOTO CASERTA. Via Madre Teresa di Calcutta chiusa da oltre sei mesi: protestano i cittadini di S. Barbara e Tuoro

CASERTA – Da oltre sei mesi i residenti delle frazioni periferiche di Santa Barbara e Tuoro sono costretti a percorrere tragitti alternativi, più lunghi e dispendiosi, a causa della chiusura del tratto finale di Via Madre Teresa di Calcutta, strada che rappresentava un collegamento strategico con la città di Caserta.

Il tratto in questione, perfettamente asfaltato e già regolarmente utilizzato per oltre un anno, è stato chiuso al transito per motivi che, secondo quanto appreso dai cittadini presso l’ufficio tecnico comunale, sarebbero legati alla mancanza del collaudo formale dell’opera.

A farsi portavoce del malcontento è Enzo De Siena, rappresentante dei cittadini delle due frazioni interessate, di cui riportiamo testualmente la denuncia:

“Sono oltre sei mesi che i cittadini di S.Barbara e Tuoro non posso utilizzare il tratto stradale finale di Via Madre Teresa di Calcutta, il quale collega le frazioni periferiche a Caserta evitando di fare ampi giri con risparmio di tempo e di chilometri; questo tratto, dopo che è stato per più di un anno regolarmente percorso e fortemente utilizzato, è stato chiuso perché da informazioni assunte presso l’ufficio tecnico del comune manca il collaudo! A questo punto sorgono spontanee delle domande: 1) come mai la precedente amministrazione non se ne era mai accorta ? perchè viene consentito il transito veicolare ai residenti dei parchi adiacenti e non solo pedonale? quanti mesi ancora si devono aspettare per un collaudo di una strada perfetta, senza neanche una buca!, e già regolarmente utilizzata per tanti mesi addietro? Si resta in attesa di risposta da parte dei commissari prefettizi e dal dirigente preposto per porre fine a questo disagio, grazie”.