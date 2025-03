LE FOTO. Citroen colpisce Fiat Punto parcheggiata e si ribalta

FRIGNANO – Un incidente si è verificato poco fa in via IV Novembre, a Frignano. Un’auto si è capovolta dopo aver urtato un veicolo parcheggiato sul lato destro della strada. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente le persone a bordo non hanno riportato ferite.

Si consiglia agli automobilisti che passano in zona di evitare momentaneamente il tratto fino alla rimozione del veicolo incidentato. Le immagini sono tratte da Frignano News.