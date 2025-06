LE FOTO E IL RESOCONTO UFFICIALE. Incendio colpisce grossa azienda agricola casertana

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Un vasto incendio è divampato questa mattina intorno alle 11:30 all’interno di un’azienda bufalina nel comune di Vairano Patenora, nel Casertano. Le fiamme hanno completamente avvolto un capannone adibito a fienile, esteso su circa 200 metri quadrati, al cui interno erano stoccate 250 rotoballe di fieno, oltre a mezzi agricoli e attrezzature da lavoro.

Sul tetto della struttura erano inoltre installati pannelli fotovoltaici, anch’essi coinvolti nel rogo. Due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Teano e Piedimonte Matese, sono immediatamente intervenute per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. In supporto alle operazioni sono giunte anche due autobotti, una dalla sede centrale del Comando di Caserta e una dal Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento.

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, è stato possibile mettere in salvo circa 800 bufale ospitate in una stalla adiacente al capannone andato in fiamme. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non si segnalano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.