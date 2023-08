LE FOTO. Girano soldi falsi nel Casertano. La segnalazione, da dove vengono e come riconoscerli

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Bisogna fare grande attenzione rispetto al giro di soldi falsi che in queste ore sta emergendo soprattutto a Santa Maria Capua Vetere. Il caso è stato segnalato per quanto riguarda banconote da 5,10 e 20 euro.

I truffatori hanno puntato sul fatto che, quando si ricevono banconote, ad esempio come resto a seguito di un pagamento, c’è poca attenzione nel controllare il foglio e si tende a inserirlo direttamente in tasca o nella borsa.

Su queste banconote, ad esempio, c’è scritto che si tratta di una copia e viene segnalato in lingua inglese che tale foglio non ha valore legale, ma è utilizzato come arredo di scena (This is not legal tender, it’s used for motion props). Infatti, sotto la bandiera dell’Unione Europea c’è scritto Movie Money, traducibile come soldi da cinema.

È possibile che chi sta facendo girare questi soldi falsi li abbia acquistati online, dove sono facilmente rintracciabili, ad esempio anche su Amazon e altri siti di vendita.