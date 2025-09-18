LE FOTO. Il Questore a CASTEL VOLTURNO in memoria delle vittime della “Strage di San Gennaro”

17 anni fa

CASTEL VOLTURNO – In occasione dell’anniversario della “Strage di Castel Volturno” occorsa, il 18 settembre 2008, cui furono barbaramente assassinati sei cittadini ghanesi in un agguato di stampo camorristico, il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha partecipato alla cerimonia commemorativa per la deposizione di una corona di fiori sulla bandiera della pace, posta ai piedi della stele che ricorda le vittime della strage. Insieme a lui, la Prefetta Lucia Volpe e i comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza e Sua Eccellenza il Vescovo, Pietro Lagnese.

In un toccante momento di ricordo e fede, alla presenza delle autorità civili, delle istituzioni locali e associazioni del territorio, si sono alternate voci e testimonianze a sostegno delle famiglie delle vittime e dell’intera comunità ghanese di Castel Volturno.

Diciassette anni fa, la risposta dello Stato fu immediata e decisa, non solo con l’arresto dei responsabili, ma anche con la nascita del cd. “modello Caserta”, task force tra Istituzioni per il contrasto sul territorio della criminalità organizzata attraverso un potenziamento dell’attività investigativa e del controllo del territorio.