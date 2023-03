LE FOTO. Incendio in una villetta a due piani a CASTEL VOLTURNO

CASTEL VOLTURNO – Questa mattina, sabato, verso le ore 06:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, precisamente del distaccamento di Mondragone, è intervenuta in via Po nel Comune di Castel Volturno allertati per un incendio all’interno di una villetta di due piani.

Immediatamente giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato l’incendio che dal piano terra si era propagato anche al piano superiore dell’immobile. Nessuna persona è rimasta coinvolta. In corso le indagini per stabilire la causa del rogo.