LE FOTO. Incendio in un’azienda agricola, vigili del fuoco sotto assedio

VAIRANO PATENORA – L’allarme è scattato nella tarda mattina richiamando l’attenzione su un vasto incendio divampato presso un’azienda agricola situata nel territorio di Vairano Patenora. Sul posto, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta stanno operando senza sosta per domare le fiamme che, alimentate dalle prime temperature roventi di questa stagione, minacciano strutture e coltivazioni.



L’intervento è massiccio e coordinato: i caschi rossi stanno utilizzando tre autobotti per garantire un flusso costante d’acqua e contenere la propagazione del rogo. La situazione è considerata critica, tanto che una quarta autobotte è stata richiamata dal comando provinciale di Benevento e si sta dirigendo verso il luogo dell’incendio per fornire ulteriore supporto. A complicare le operazioni, la necessità di muovere materiali e detriti, per cui è stato impiegato anche un mezzo pesante per agevolare il lavoro delle squadre a terra.



Questo purtroppo, è solo l’ultimo di una serie di interventi che segnano l’inizio della stagione calda. Come ogni anno, con l’innalzamento delle temperature, i Vigili del Fuoco si ritrovano letteralmente “sotto assedio”, chiamati a fronteggiare incendi boschivi, roghi di sterpaglie e, come in questo caso, incendi che colpiscono le attività agricole. Una situazione che mette a dura prova uomini e mezzi, ma che vede sempre i pompieri in prima linea con professionalità e dedizione.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.