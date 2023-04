Lo scontro in direzione nord al Km 696

CAIANELLO – Incidente, pochi minuti fa, in autostrada A1, direzione nord, al km 696. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, due auto. Si registrano 3 feriti. Sul posto due ambulanze, una squadre dei vigili del fuoco proveniente dal Comando Provinciale di Caserta, per liberare i feriti dalle lamiere, e due pattuglie della polizia stradale i cui agenti sono impegnati nei rilievi del caso.