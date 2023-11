LE FOTO. Auto a gpl in fiamme sulla Provinciale: conducente salvo per miracolo

Sul posto i vigili del fuoco.

MONDRAGONE. Questa mattina verso le ore 11:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone, è intervenuta sulla SP Sessa-Tuoro per un incendio che ha interessato un’autovettura alimentata a gpl. A chiamare i soccorsi è stato il proprietario del veicolo che, durante la marcia, dopo aver visto del fumo uscire dal cofano del motore, ha fatto appena in tempo a fermare l’auto a bordo strada e ad abbandonare il veicolo. Accorsi immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno subito cominciato le operazioni di spegnimento della vettura ormai completamente avvolta dalle fiamme scongiurando che l’incendio si propagasse alle sterpaglie adiacenti e quindi alla vegetazione circostante. Contestualmente, alla stessa ora, i Vigili del Fuoco sono stati nuovamente allertati per un incendio che si è sviluppato in un sottotetto di un’abitazione sita in via del Rinnovamento, nel comune di Cancello ed Arnone. Ad intervenire è stata la squadra del distaccamento di Marcianise che con la sua tempestiva azione ha impedito che le fiamme si propagassero ai piani inferiori del palazzo.