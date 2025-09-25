LE FOTO. Nuove forze per i Vigili del Fuoco di CASERTA: giurano quattro amministrativi e un ispettore

I nuovi assunti si vanno ad aggiungere agli altri componenti amministrativi che sotto la direzione del Comandante Arch. D’Agostino Maria Angelina assicurano un costante ed efficiente supporto all’apparato operativo impegnato nel soccorso tecnico urgente

CASERTA – Questa mattina, presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Caserta, con la presenza del Comandante provinciale Dott.ssa Arch. D’Agostino Maria Angelina , c’è stata la cerimonia di giuramento alla Repubblica di quattro nuovi operatori amministrativi ed un Ispettore Logistico Gestionale.

L’art. 54, comma 2, della Costituzione prevede che i cittadini, a cui sono affidate funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. L’art. 2 del D.P.R. n. 64/2012 dispone che il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all’atto della nomina in ruolo, presti giuramento dinanzi al Capo Dipartimento o a un suo delegato, secondo le modalità e la formula prevista dall’art. 2 del D.P.R. n. 253/2001.

I cinque nuovi assunti si vanno ad aggiungere agli altri componenti amministrativi, tra cui Ispettori e Dirigenti, che sotto la direzione del Comandante Arch. D’Agostino Maria Angelina assicurano un costante ed efficiente supporto all’apparato operativo impegnato nel soccorso tecnico urgente.







