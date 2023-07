LE FOTO. Pepenero sold out ogni giorno. È semplicemente il mercato ad averne decretato il successo

Il locale di via Bosco a Caserta si dimostra tra i più apprezzati del capoluogo. E allora, in casi del genere, l’opinione del singolo conta davvero poco

CASERTA (g.g.) – Quando l’ottimo Clemente Carfora, titolare del ristorante Pepenero, con sede in via Giuseppe Maria Bosco, a Caserta, ci ha detto di esprimere una valutazione sul suo locale, noi gli abbiamo detto che lo consideriamo ottimo, accogliente e con un servizio erogato su una cifra ragguardevole per quelli che sono gli standards di Caserta.

Ma la questione che ci ha spinto poi a dedicare, così come abbiamo fatto con altri locali del capoluogo, delle righe a Pepenero, è di esclusivo carattere economico. Attinente, cioè, all’economia produttiva, dunque alla microeconomia.

Se Pepenero è sempre pieno zeppo di avventori dal lunedì alla domenica, a pranzo e a cena, se fa sold out stabilmente, il discorso relativo ad una valutazione di gusto, di preferenza che possiamo esprimere noi può essere anche interessante, ma non è fondamentale.

Perché il mercato fa il suo lavoro di mercato. Se Pepenero è sempre pieno, è evidente che sono tantissimi i casertani a ritenere che il rapporto tra qualità complessiva di offerta gastronomica e accoglienza e il prezzo è conveniente, al di là di quelli che possono essere i livelli di un conto erogato da Pepenero o da quello erogato da un altro locale.

L’economia di mercato, quando deve incrociare le famose curve della domanda e dell’offerta, non ha bisogno di raccomandazioni, di spinte creative, di bonus. Quel ristorante, nel caso specifico Pepenero, sta lì ed è sempre pieno.

Piaccia o non piaccia, è un ristorante di successo.

E allora, possiamo anche ritenere fedeli alla realtà di questa offerta i contenuti esplicitati nel sito del locale, dal quale potrete leggere il menù : Il nostro ristorante si distingue per la cucina raffinata, l’attenzione ai dettagli e il servizio impeccabile. PepeNero è un progetto del 2003, nato dall’idea di fondere in un unico format diversi filoni della ristorazione/gastronomia.

suoi punti di forza divennero sin da subito la location un po’ loft newyorkese, il servizio attento ma informale, ma soprattutto il suo menù, il quale, raccogliendo i diversi filoni, fu sin da subito molto vasto, permettendo un’ampia scelta, anche variegata, ai diversi commensali di un tavolo.