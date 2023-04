Ingenti i danni: le fiamme hanno interessato il deposito dei mezzi agricoli

SESSA AURUNCA – Un terribile rogo ha distrutto, poco dopo le 13,00 di oggi, un’azienda agricola nella frazione di Maiano di Sessa Aurunca. Le fiamme hanno interessato il deposito dei mezzi agricoli. Sul posto si sono portate due squadre dei vigili del fuoco e due autobotti. Indagini in corso per stabilire le cause.