LE FOTO S.MARIA C.V. Incendio per una perdita di gas in un cantiere: Vigili del Fuoco sul posto

Durante i lavori è stato tranciato un tubo

S.MARIA C.V. – Questo pomeriggio, verso le ore 16:30, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta in via Verdi, nel comune di Santa Maria Capua Vetere, allertati dai residenti del posto a causa di un incidente avvenuto su un cantiere per la messa in opera della fibra ottica. Durante la fase di taglio dell’asfalto per il successivo scavo, è stato tranciato il tubo portante interrato del gas, provocando la fuoriuscita del gas con il successivo incendio.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio mettendo in sicurezza l’intera zona fino a quando non è stata chiusa la mandata del gas. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

