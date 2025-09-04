LE FOTO. Scoperto calzaturificio abusivo in un garage. Il titolare percepiva la Naspi

L’operazione della Guardia di Finanza

LUSCIANO – I Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno individuato, a Lusciano, un opificio

adibito alla produzione di calzature completamente abusivo e sconosciuto al Fisco, al cui

interno erano impiegati 2 lavoratori in nero.

Il titolare dell’azienda operava, altresì, in assenza di autorizzazioni per l’emissione in

atmosfera dei fumi generati dalla lavorazione dei pellami e non era in regola con la

normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti.

Nel contempo, i paralleli accertamenti amministrativi hanno consentito di accertare che il

titolare risultava essere percettore di indennità di disoccupazione (la cosiddetta “Naspi”).

Per tali ragioni, l’imprenditore è stato denunciato a piede libero alla Procura della

Repubblica di Napoli Nord per gestione di rifiuti ed emissione fumi in atmosfera senza

alcuna autorizzazione, oltre che per l’indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Sequestrati l’intero opificio, di superficie pari a circa 200 mq, numerosi macchinari

impiegati per la fabbricazione delle calzature, centinaia di paia di scarpe pronte alla

vendita, svariati contenitori di colla e solventi chimici, nonché 150 kg di rifiuti costituiti dagli

scarti di pellame.

La posizione dell’imprenditore è stata segnalata anche ai competenti Uffici Ispettivi del

Lavoro ed all’INPS, in ordine all’impiego di manodopera non in regola e per il recupero

delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione.

Infine, è stato concluso il controllo fiscale nei confronti dell’impresa, per il recupero a

tassazione delle imposte evase.

L’intervento delle Fiamme Gialle rientra nell’ambito del dispositivo di potenziamento

previsto dalla Prefettura di Caserta per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno dello

sversamento illecito di rifiuti nell’ambito della cosiddetta “Terra dei Fuochi”.

L’operazione di servizio ha così impedito che l’immissione incontrollata dei fumi in

atmosfera continuasse a recare pregiudizio alla salute degli abitanti della zona ed

all’ambiente circostante, evitando, altresì, che lo smaltimento illegale di rifiuti speciali

contribuisse all’inquinamento dei suoli ed a deturpare il territorio.

I risultati dell’attività svolta dalle Fiamme Gialle di Aversa dimostrano l’efficacia dell’azione

preventiva e repressiva svolta dalla Guardia di Finanza nel contrasto ai fenomeni criminali

sulla

base di una proiezione operativa “trasversale” e poliedrica che, nel caso di specie, haconsentito di individuare e colpire congiuntamente tanto violazioni economico-finanziarieforiere di indebite sottrazioni di risorse all’intera collettività quanto illeciti altamentepericolosi per la salute dei cittadini e per la salubrità dell’ambiente.