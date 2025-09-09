LE FOTO. Scoppia incendio in un noto bar, vigili del fuoco al lavoro

Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CURTI – Grande spavento nel pomeriggio di oggi presso il Lucy Lounge Bar, situato in via Terra Grande ,a Curti, dove si è sviluppato un incendio.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, supportata da un’autobotte. I soccorritori hanno rapidamente circoscritto, ai soli divani, le fiamme, evitando che l’incendio potesse propagarsi all’interno del locale e mettere a rischio le persone presenti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’origine del rogo potrebbe essere riconducibile a un cortocircuito dovuto. probabilmente, al malfunzionamento di una multipresa. Una volta domate le fiamme, l’area è stata messa in sicurezza.