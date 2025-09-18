LE FOTO. Sindaco di un comune della provincia di Caserta convola a nozze

Ieri, 17 settembre

GRICIGNANO D’AVERSA – Ieri, 17 settembre, il sindaco Vittorio Lettieri ha coronato il suo sogno d’amore convolando a nozze con Lina Nocera.

Queste le parole di augurio ufficiali da parte dell’Amministrazione Comunale:

“L’Amministrazione Comunale e l’intera comunità di Gricignano di Aversa rivolgono i più sinceri auguri al Sindaco e alla sua sposa per questo giorno speciale. Che la vostra unione sia sempre accompagnata da gioia, serenità e amore.”