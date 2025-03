IL NOME E LE FOTO. Terribile incidente frontale, 37enne muore sul colpo

TEANO – Un grave incidente si è verificato questa mattina poco dopo le 8:00 sulla Casilina nel tenimento di Sparanise. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente: si tratta di una Fiat Tipi e di una Mazda. Feriti un padre e un figlio che viaggiavano a bordo della Fiat, deceduta, invece, sul colpo una 37enne di Teano, Mariagrazia V., Sul posto i sanitari del 118, la polizia stradale per i rilievi del caso e i vigili del fuoco di Teano che hanno operato per liberare gli occupanti delle auto dalle lamiere

class="wp-block-image size-large">